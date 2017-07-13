282 журналиста подписали обращение в защиту своего коллеги Александра Соколова. Его судят по 282-й статье УК
Обращение в защиту журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого по статье 282 УК РФ, за сутки набрало 282 подписи. Об этом сообщает издание Colta, на сайте которого выложено обращение, подготовленное профсоюзом журналистов и работников СМИ.
«Мы, коллеги Соколова, уверены, что в его действиях нет состава уголовного преступления, а значит, он должен быть оправдан. Мы требуем, чтобы правоохранительные органы тщательно проверили возможную связь между его антикоррупционными расследованиями и преследованием Соколова по таким надуманным обвинениям», — говорится в обращении.
Журналист РБК Александр Соколов был арестован в июле 2015 года по делу об экстремизме, по которому также проходят бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, Кирилла Барабаш и Валерий Парфенов.
Фигуранты дела обвиняются по статье 282.2 УК РФ (продолжение деятельности запрещенной экстремистской организации). По версии следствия, они принимали участие в деятельности организации «Армия воли народа», которая признана в России экстремистской. Следствие утверждает, что после судебного запрета эта организация продолжила деятельность под названием «Инициативная группа по проведению референдума „За ответственную власть“».
Соколов считает, что уголовное преследование связано с его работой журналиста-расследователя, а также с научной деятельностью. Свою вину он отрицает.
Правозащитный центр «Мемориал» признал Соколова и других подсудимых по этому делу политическими заключенными.