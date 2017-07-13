282 журналиста подписали обращение в защиту своего коллеги Александра Соколова. Его судят по 282-й статье УК

Обращение в защиту журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого по статье 282 УК РФ, за сутки набрало 282 подписи. Об этом сообщает издание Colta, на сайте которого выложено обращение, подготовленное профсоюзом журналистов и работников СМИ.

«Мы, коллеги Соколова, уверены, что в его действиях нет состава уголовного преступления, а значит, он должен быть оправдан. Мы требуем, чтобы правоохранительные органы тщательно проверили возможную связь между его антикоррупционными расследованиями и преследованием Соколова по таким надуманным обвинениям», — говорится в обращении.