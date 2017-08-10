МЧС отправило вертолет на спасение кита в Хабаровском крае
МЧС отправило вертолет со спасателями на остров Большой Шантар в Хабаровском крае, где в устье реки застрял раненный гренландский кит.
«Они отправятся на место, чтобы оценить обстановку и оказать помощь в спасении кита», — цитирует пресс-службу краевого управления МЧС «Интерфакс».
В МЧС подтвердили, что сотрудники национального парка «Шантарские острова» поливают кита водой с помощью мотопомп. Присутствующий на месте блогер Сергей Доля, который ранее утверждал, что «никто ничего не делает», опубликовал фотографию с сотрудниками парка, собравшимися поливать кита.
«Он и сам пытается выбраться на воду, но пока у него это не получается», — рассказали в региональном управлении МЧС.