МЧС отправило вертолет на спасение кита в Хабаровском крае

МЧС отправило вертолет со спасателями на остров Большой Шантар в Хабаровском крае, где в устье реки застрял раненный гренландский кит.

«Они отправятся на место, чтобы оценить обстановку и оказать помощь в спасении кита», — цитирует пресс-службу краевого управления МЧС «Интерфакс».

В МЧС подтвердили, что сотрудники национального парка «Шантарские острова» поливают кита водой с помощью мотопомп. Присутствующий на месте блогер Сергей Доля, который ранее утверждал, что «никто ничего не делает», опубликовал фотографию с сотрудниками парка, собравшимися поливать кита.