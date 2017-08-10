МЧС отправило вертолет на спасение кита в Хабаровском крае

Интерфакс
13:51, 10 августа 2017
Надежный источник

МЧС отправило вертолет со спасателями на остров Большой Шантар в Хабаровском крае, где в устье реки застрял раненный гренландский кит.

«Они отправятся на место, чтобы оценить обстановку и оказать помощь в спасении кита», — цитирует пресс-службу краевого управления МЧС «Интерфакс».

В МЧС подтвердили, что сотрудники национального парка «Шантарские острова» поливают кита водой с помощью мотопомп. Присутствующий на месте блогер Сергей Доля, который ранее утверждал, что «никто ничего не делает», опубликовал фотографию с сотрудниками парка, собравшимися поливать кита.

«Он и сам пытается выбраться на воду, но пока у него это не получается», — рассказали в региональном управлении МЧС.

Интерфакс
10 августа стало известно, что 13-метровый гренландский кит застрял на мели в устье реки на острове Большой Шантар в Охотском море (территория Хабаровского края). Животное поранилось о галечное дно.
В дирекции национальных парков «Заповедное Приамурье» говорили, что киту удалось развернуться к морю и продвинуться примерно на 200 метров. В Минприроды заявили, что кита рассчитывают вернуть в море во время ночного прилива.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме