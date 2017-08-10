Гренландский кит, застрявший в устье реки на Дальнем Востоке, освободился и уплыл в море

Сергей Донской
19:59, 10 августа 2017
Надежный источник

Гренландский кит, который 10 августа застрял в русле реки на острове Большой Шантар в Хабаровском крае, освободился и уплыл в море. Об этом сообщил в фейсбуке министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. 

«Только что позвонил директор нацпарка „Шантарские острова“ Владимир Андронов — кит ушел из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки», — написал он.

«Будут следить дальше! Кита спасли!», — добавил министр.

10 августа стало известно, что 13-метровый гренландский кит застрял на мели в устье реки на острове Большой Шантар в Охотском море (территория Хабаровского края). Животное поранилось о галечное дно.
В Минприроды заявили, что кита рассчитывают вернуть в море во время ночного прилива. В ожидании прилива сотрудники национального парка поливали кита водой. На место происшествия вылетел вертолет МЧС.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме