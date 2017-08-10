Гренландский кит, застрявший в устье реки на Дальнем Востоке, освободился и уплыл в море

Гренландский кит, который 10 августа застрял в русле реки на острове Большой Шантар в Хабаровском крае, освободился и уплыл в море. Об этом сообщил в фейсбуке министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

«Только что позвонил директор нацпарка „Шантарские острова“ Владимир Андронов — кит ушел из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки», — написал он.

«Будут следить дальше! Кита спасли!», — добавил министр.