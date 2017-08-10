В устье хабаровской реки застрял 13-метровый гренландский кит

В устье одной из рек на острове Большой Шантар в Хабаровском крае застрял 13-метровый гренландский кит. Морское животное не в состоянии ни развернуться обратно в море, ни доплыть до озера, из которого вытекает река.

В организации «Заповедное Приамурье» отмечают, что кит заплыл в устье реки во время ночного прилива. Когда начался отлив, животное оказалось на мели. Сейчас инспекторы национального парка на Шантарских островах поливают кита из противопожарных помп, чтобы спасти его.

Замдиректора «Заповедного Приамурья» Виктор Сурков рассказал РБК, что на хвосте кита кровоточащие раны, которые он получил, ударившись о дно. Кит ведет себя спокойно и не проявляет агрессии, уходом за ним занимаются четыре инспектора и пять научных сотрудников.