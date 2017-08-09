Северная Корея отпустила канадского пастора, приговоренного к пожизненному заключению

Власти КНДР освободили пастора Лим Хен Суна из Канады, приговоренного в 2015 году к пожизненному заключению за «подрывную деятельность против государства».

Лим Хен Сун, объявило северокорейское новостное агентство ЦТАК, был освобожден «из гуманитарных соображений» по решению Центрального суда КНДР — высшего органа судебной власти в стране.

Никаких других подробностей, в том числе, покинул ли уже канадец Северную Корею, ЦТАК не сообщило.