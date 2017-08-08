Выдан первый в РФ диплом кандидата теологии

Интерфакс
05:53, 8 августа 2017
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Протоиерей Павел Хондзинский, защитивший первую в России диссертацию по теологии, получил диплом кандидата наук, сообщили «Интерфаксу» в Минобрнауки.

Диплом, пояснили в пресс-службе ведомства, был выдан Хондзинскому «на основании соответствующего приказа Минобрнауки России».

Аттестационное дело Хондзинского, сообщили в Минобрнауки, поступило на рассмотрение 28 июня, когда приказ, делающий возможным присвоение степени кандидата теологии, уже вступил в силу.

Решение считает справедливым министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она заявила на встрече с представителями российских СМИ, что теология — «признанная во всем мире» отрасль знания, потому существование в России отдельной степени кандидатов и докторов теологии необходимо и оправдано.

Интерфакс
Защита диссертации Павла Хондзинского на тему «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского» прошла 1 июня 2017 года.
После защиты группа ученых подала апелляцию в Минобрнауки, оспорив присвоение Хондзинскому степени кандидата теологии. Авторы обращения, в частности, обратили внимание на тот факт, что в автореферате и других официальных документах было указано, что Хондзинский является соискателем степени кандидата философских наук, а не теологии. Приказ главы Минобрнауки, позволяющий присуждать степень «кандидат теологии», вступил в силу лишь 25 июня — после защиты диссертации Хондзинского, говорилось в апелляции.
Высшая аттестационная комиссия признала теологию научной специальностью в октябре 2015 года. Диссертационный и экспертный советы по теологии были сформированы в 2016 году.

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