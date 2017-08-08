Выдан первый в РФ диплом кандидата теологии
Протоиерей Павел Хондзинский, защитивший первую в России диссертацию по теологии, получил диплом кандидата наук, сообщили «Интерфаксу» в Минобрнауки.
Диплом, пояснили в пресс-службе ведомства, был выдан Хондзинскому «на основании соответствующего приказа Минобрнауки России».
Аттестационное дело Хондзинского, сообщили в Минобрнауки, поступило на рассмотрение 28 июня, когда приказ, делающий возможным присвоение степени кандидата теологии, уже вступил в силу.
Решение считает справедливым министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она заявила на встрече с представителями российских СМИ, что теология — «признанная во всем мире» отрасль знания, потому существование в России отдельной степени кандидатов и докторов теологии необходимо и оправдано.