На решение о присуждении первой в России ученой степени по теологии подали апелляцию

Несколько российских ученых направили в министерство образования и науки РФ апелляцию на первое в России решение о присвоении ученой степени по теологии. Речь идет о защите диссертации протоиереем Павлом Хондзинским в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени Кирилла и Мефодия 1 июня 2017 года.

Заявление подписали заведующий лабораторией в Институте проблем передачи информации РАН Юрий Панчин, ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии МГУ Владимир Алешин, ведущие научные сотрудники Палеонтологического института РАН Александр Кузнецов и Дмитрий Щербаков. Панчин, Алешин и Кузнецов имеют степени доктора биологических наук, Щербаков — степень кандидата.

Авторы апелляции указывают на ряд нарушений, допущенных при защите. Так, по их словам, приказ Минобрнауки, позволяющий присуждать степень «кандидат теологии», вступил в силу уже после защиты. Как следует из заявления, объединенный совет для защиты диссертаций по теологии, в котором прошла защита, может присуждать степени лишь по историческим или философским наукам.

Ученые отмечают, что в заключении диссертационного совета сказано, что Хондзинский стал кандидатом теологии, а в автореферате он назван кандидатом философских наук.

В заявлении также указано, что заключение диссовета и список его членов были опубликованы не в положенный десятидневный срок, а лишь 21 июня, причем задним числом. Еще одним нарушением ученые сочли недопуск на защиту тех, кто хотел принять участие в обсуждении, и журналистов (в том числе корреспондента «Медузы» — прим. «Медузы»).