Прошла защита первой в России диссертации по теологии

В Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени Кирилла и Мефодия прошла защита первой диссертации по специальности «теология».

Первым соискателем ученой степени по теологии был протоиерей Павел Хондзинский. Тема его диссертации: «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

Защита продолжалась около четырех часов.

Корреспондент «Медузы» с места событий сообщил, что в зал, где проходила защита, не пустили большинство аккредитованных журналистов под предлогом нехватки мест.

На защите были зачитаны пять отрицательных отзывов от оппонентов-биологов, однако сами они в зале не присутствовали.

Как сообщил Павел Хондзинский после защиты, он считает, что «признание теологии направлено на то, чтобы наше государство перестало быть атеистическим и стало светским».

На вопрос, считает ли он себя первооткрывателем, Хондзинский ответил: «Было чувство, что пробиваю стену».