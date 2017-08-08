Глава «Роснефти» заявлен свидетелем на суде по делу Улюкаева

ТАСС
10:44, 8 августа 2017
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлен свидетелем на судебном процессе по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщил источник ТАСС.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил «Эху Москвы», что глава компании выступит в качестве свидетеля, если суд сочтет это необходимым. «Если суд обяжет его присутствовать, нет никаких, кроме производственной необходимости и графика, никаких препятствий для того, чтобы он выполнил свой гражданский долг», — заявил Леонтьев. При этом пресс-секретарь «Роснефти» предположил, что Сечина могла заявить свидетелем сторона защиты.

Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению дела Улюкаева 8 августа. Защита бывшего министра просила закрыть дело «в связи с недоказанностью вины», сообщает «Интерфакс», но суд ходатайство отклонил. Рассмотрение дела Улюкаева будет продолжено в открытом режиме 16 августа.

«Сечин заявлен свидетелем в суде по делу. Думаю, что вопросы ему будет интересно задать обеим сторонам процесса», — сказал собеседник агентства.

ТАСС
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» 15 ноября 2016 года. По версии следствия, Улюкаев приехал за взяткой в два миллиона долларов, которую требовал от «Роснефти» за подготовку документов для сделки по покупке акций «Башнефти». Улюкаев свою вину не признает.
«Росбалт» и Reuters со ссылкой на источники ранее сообщали, что Игорь Сечин принимал непосредственное участие в организации поездки Улюкаева в офис «Роснефти», во время которой министр был задержан. По данным Reuters, Сечин лично присутствовал на встрече, во время которой Улюкаеву была передана взятка.

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