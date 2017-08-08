Глава «Роснефти» заявлен свидетелем на суде по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлен свидетелем на судебном процессе по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщил источник ТАСС.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил «Эху Москвы», что глава компании выступит в качестве свидетеля, если суд сочтет это необходимым. «Если суд обяжет его присутствовать, нет никаких, кроме производственной необходимости и графика, никаких препятствий для того, чтобы он выполнил свой гражданский долг», — заявил Леонтьев. При этом пресс-секретарь «Роснефти» предположил, что Сечина могла заявить свидетелем сторона защиты.

Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению дела Улюкаева 8 августа. Защита бывшего министра просила закрыть дело «в связи с недоказанностью вины», сообщает «Интерфакс», но суд ходатайство отклонил. Рассмотрение дела Улюкаева будет продолжено в открытом режиме 16 августа.