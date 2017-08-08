Десятки заключенных пожаловались на избиения и пытки в красноярской ИК-31

Несколько десятков заключенных пожаловались на избиения в исправительной колонии № 31 в Красноярском крае. Об этом сообщает организация «Территория пыток» со ссылкой на данные краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Правозащитникам поступают жалобы на избиения в едином помещении камерного типа (ЕПКТ, тюрьма, куда отправляют за проступки заключенных, в том числе из других колоний). Как следует из сообщения, избиения сопровождались пытками — заключенных подвешивали за руки или ноги к трубе под потолком, окунали головой в ведро с водой и половой тряпкой, заливали им в нос воду.

«Как правило, обратившиеся по факту своего избиения люди указывали и указывают одни и те же фамилии, имена-отчества избивавших их сотрудников», — сообщает «Территория пыток».

По словам заключенных, сотрудники требуют от заключенных «написать всевозможные согласия» сотрудничать и «обещания не обращаться в правоохранительные органы и ОНК».

У ОНК есть информация об избиении 48 заключенных — в одних случаях они сами жаловались правозащитникам, в других о них сообщали другие. 22 человека направили заявления в СК РФ. В четырех случаях у заключенных были зафиксированы телесные повреждения, однако ни одно уголовное дело возбуждено не было.

В публикации приведены имена 12 заключенных, которых, по их собственным словам, избили в колонии в период с 2014 по 2017 годы. Среди них — Аслан Черкесов, который был осужден по резонансному делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. 3 августа ФСИН сообщила о начале новой проверки по его заявлениям.