В Саратове суд оправдал начальника колонии, осужденного за избиение заключенного

Областной суд признал Долгова, Бережнова и Волдырева невиновными «в связи с не установлением события преступления». Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена.

Саратовский областной суд оправдал бывшего начальника исправительной колонии номер 10 Вадима Долгова и двух его подчиненных Александра Бережнова и Виталия Волдырева, осужденных за избиение заключенного.

Бывший начальник колонии Вадим Долгов и его подчиненные в ноябре 2016 года были признаны виновными по делу об избиении заключенного в ИК-10 в 2009 году. Жена Долгова заявляла о невиновности мужа и утверждала, что 21 ноября 2009 года, когда произошло избиение, его не было на рабочем месте.

Долгов был приговорен Ленинским районным судом Саратова к четырем годам заключения, Бережнов и Волдырев — к четырем и трем с половиной годам колонии соответственно.

В ноябре 2016 года «Медуза» опубликовала письмо Ильдара Дадина, в котором он рассказывал об издевательствах над заключенными в карельской ИК-7, где отбывал наказание. ФСИН и СК заявили, что сообщения Дадина о пытках и издевательствах в колонии не подтвердились. При этом другие заключенные, как бывшие, так и отбывающие наказания, также заявили об издевательствах в колонии.

В феврале Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину — единственному осужденному в РФ по статье о неоднократном нарушении закона о митингах. После этого было объявлено, что СК возобновил проверку по заявлениям о пытках в ИК-7.