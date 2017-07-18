Пожаловавшегося на пытки заключенного посадили на два года за ложный донос

В Кировской области суд признал бывшего заключенного Алексея Галкина виновным в ложном доносе о тяжком преступлении и приговорил его к двум годам колонии.

Галкин пожаловался в Следственный комитет на пытки в заключении в январе 2016 года, когда отбывал наказание в ИК-20 Верхнекамского района Кировской области. Он утверждал, что его и других заключенных неоднократно избивали сотрудники колонии. Галкин неоднократно жаловался на пытки в вышестоящие инстанции, после чего избиения продолжились: мужчина утверждает, что ему сломали ногу, пальцы и ребра.

Спустя три месяца после подачи жалобы в СК на Галкина завели уголовное дело о заведомо ложном доносе. Его жалоба касалась инцидента в январе 2016-го, когда заключенного избили за очередную жалобу на условия в колонии. Галкин утверждал, что ему сломали челюсть, но заставили подписать бумагу, согласно которой он получил травму, упав с турника.

37-летний Галкин неоднократно судим, в общей сложности он провел в заключении 17 лет. Его делом занималась правозащитная организация «За права человека», в которую он обратился после освобождения из колонии в начале 2017 года.