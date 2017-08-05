Минэнерго потребовало у ЕС разъяснений из-за включения замминистра в санкционный список
Минэнерго РФ заявило, что ждет разъяснений от Евросоюза в связи с включением в санкционный список двоих сотрудников, замминистра Андрея Черезова и главы департамента Евгения Грабчака.
В министерстве заявили, что это решение «вызывает недоумение», было принято «исключительно из политических соображений» и без законных оснований.
«Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась „заложником ситуации“», — заявили в министерстве.
Евроюсоюз включил Андрей Черезова и Евгения Грабчака в санкционный список 4 августа. Решение было принято в связи с поставкой в Крым турбин Siemens. Санкции также ввели против компаний «Интеравтоматика» и «Технопромэкспорт», а также гендиректора последней Сергея Топор-Гилки.
Летом 2017 года «Технопромэкспорт» поставил произведенные в России газовые турбины Siemens в Крым, хотя они были предназначены для проекта в Тамани. Концерн Siemens, которому европейские санкции запрещают поставлять подобное оборудование в Крым, обвинил компанию в намеренном введении в заблуждение, поскольку в их контракте запрет на поставку в Крым был отдельно прописан.
В «Технопромэкспорте» признали, что поставили в Крым турбины Siemens, но заявили, что перед отправкой туда они были модернизированы. В компании отметили, что предлагали Siemens выкупить турбины, но в концерне отказались.
О том, что турбины Siemens предназначены для Крыма и будут отправлены на Тамань только для обхода санкций, газета «Ведомости» писала еще в 2015 году. В компании Siemens до июля 2017 года настаивали, что турбины предназначены для проекта на Тамани и будут поставлены туда.