Минэнерго потребовало у ЕС разъяснений из-за включения замминистра в санкционный список

Минэнерго РФ заявило, что ждет разъяснений от Евросоюза в связи с включением в санкционный список двоих сотрудников, замминистра Андрея Черезова и главы департамента Евгения Грабчака.

В министерстве заявили, что это решение «вызывает недоумение», было принято «исключительно из политических соображений» и без законных оснований.

«Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась „заложником ситуации“», — заявили в министерстве.