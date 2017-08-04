Мэрия Москвы отменила конкурс на подсветку всего Бульварного кольца. Для каждого бульвара проведут отдельный конкурс

Мэрия Москвы отменила конкурс на благоустройство всего Бульварного кольца, в рамках которого предусматривалась подсветка деревьев. На эти цели планировалось потратить 3,47 миллиарда рублей.

Такое решение, следует из информации о проекте на сайте госзакупок, было принято по результатам общественного обсуждения «в связи с проведением закупок <…> по каждому бульвару».

В протоколе первого этапа общественного обсуждения говорится, что на заочном этапе вопросы мэрии прислали два участника, ни один из которых не стал регистрироваться. На открытые публичные слушания, проводившиеся 2 августа, не явился ни один участник, говорится в документе.

Информация о конкурсах по отдельным бульварам, по состоянию на 4 августа, на сайте госзакупок размещена не была.

Общественное обсуждение закупки на организацию подсветки на Воробьевых горах, на которую планируется потратить 2,5 миллиарда рублей, завершится 17 августа. Пока данных об отмене этой закупки нет.

Кроме того, 1 августа был заключен контракт на ландшафтную подсветку пересечения МКАД с Каширским шоссе. Работы будет выполнять АО «Сигнал» принадлежащее жителю Красноярского края Сергею Кучерявенко. По данным ЕГРЮЛ, Кучерявенко владеет долями в 571 компании и числится гендиректором еще 555 компаний.

Руководителем АО «Сигнал» является Этибар Амиров. В марте 2017 года инвестиционная группа «Сигма», принадлежащая Амирову, получила в аренду на 49 лет комплекс Миусского трамвайного депо на Лесной улице. До победы на конкурсе, отмечало РБК, компания «Сигма» участникам рынка была неизвестна.