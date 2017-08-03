Журналист «Новой газеты» Али Феруз рассказал об избиении конвоирами по дороге в центр временного содержания иностранцев

Дождь
21:11, 2 августа 2017
Надежный источник

Конвоиры избили журналиста «Новой газеты» Али Феруза во время перевозки в центр временного содержания иностранных граждан, сообщает «Дождь» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Егинеева.

«Предположительно, это приставы. С его слов, избиения были нанесены рукояткой шокера. Мы визуально зафиксировали гематомы возле левой лопатки. Судя по этому, били сильно», —рассказал Еникеев, который 2 августа посетил Феруза в центре.

Кроме того, по словам журналиста, к нему применили электрошокер. Сфотографировать гематомы на теле Феруза членам ОНК запретили, передает «Медиазона».

Феруз также рассказал правозащитникам, что конвоиры его нецензурно оскорбляли и называли «пидором», сообщает издание.

Дождю не удалось получить комментарий Федеральной службы судебных приставов. На момент публикации новости телефоны ведомства не отвечали. 

Дождь
Журналист «Новой газеты» Али Феруз (Худоберди Нурматов) — гражданин Узбекистана. Он несколько лет прожил в России без документов (по его словам, паспорт у него украли), но не обратился в посольство Узбекистана за их восстановлением, поскольку опасался преследования — по его словам, спецслужбы этой страны пытали его, добиваясь согласия на сотрудничество, после чего он сбежал в Россию.
Вечером 1 августа Басманный суд Москвы постановил выдворить Али Феруза из России. Суд решил, что он нарушил правила пребывания в РФ. После этого Феруз совершил попытку самоубийства. «Новая газета» готовится обжаловать постановление Басманного суда.

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