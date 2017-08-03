Журналист «Новой газеты» Али Феруз рассказал об избиении конвоирами по дороге в центр временного содержания иностранцев

Конвоиры избили журналиста «Новой газеты» Али Феруза во время перевозки в центр временного содержания иностранных граждан, сообщает «Дождь» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Егинеева.

«Предположительно, это приставы. С его слов, избиения были нанесены рукояткой шокера. Мы визуально зафиксировали гематомы возле левой лопатки. Судя по этому, били сильно», —рассказал Еникеев, который 2 августа посетил Феруза в центре.

Кроме того, по словам журналиста, к нему применили электрошокер. Сфотографировать гематомы на теле Феруза членам ОНК запретили, передает «Медиазона».

Феруз также рассказал правозащитникам, что конвоиры его нецензурно оскорбляли и называли «пидором», сообщает издание.