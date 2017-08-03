В США задержали эксперта по кибербезопасности, который остановил вирус-вымогатель WannaCry

В США 2 августа был задержан 23-летний Маркус Хатчинс — британский эксперт по кибербезопасности, которому в мае 2017 года удалось остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry.

Его обвиняют в создании в 2014 году вредоносной программы Kronos (банковского трояна). В деле есть второй фигурант, который продал программу в нелегальном онлайн-магазине AlphaBay, который был закрыт спецслужбами в июле.

О задержании Хатчинса сообщил сайт Motherboard. В службе федеральных маршалов изданию заявили, что арест произвели сотрудники ФБР.

Хатчинс приехал в Лас-Вегас на ежегодные хакерские конференции Black Hat и Def Con. Друг британца рассказал изданию, что попытался навестить его в заключении, но его уже перевели в другое учреждение.

В британском Национальном центре кибербезопасности заявили «Би-би-си», что в курсе ситуации, но прокомментировать ее отказались.

3 августа стало известно, что ночью кто-то вывел все деньги с биткоин-кошельков, на который перечисляли деньги жертвы WannaCry. На них находились 142 тысячи долларов.