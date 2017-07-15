Полиция закрыла онлайн-магазин AlphaBay, где продавали наркотики и оружие. Его руководитель повесился в таиландской тюрьме

Онлайн-магазин AlphaBay, существовавший в «глубоком интернете» и занимавшийся нелегальной торговлей, был закрыт в начале июля в результате совместной операции правоохранительных органов США, Канады и Таиланда. Об этом 13 июля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сайт был недоступен с 5 июля. В этот день в Таиланде был задержан 26-летний канадец Александр Каз, который предположительно был оператором AlphaBay; его собирались экстрадировать в США. В Канаде были проведены обыски, в которых были изъяты серверы сайта.

12 июля Каза нашли мертвым в камере — по неподтвержденным данным, он повесился. Как пишет Bangkok Post, это произошло непосредственно перед его встречей с прокурорами, которые занимались его экстрадицией.

По данным издания, полиция Таиланда изъяла у Каза четыре автомобиля «Ламборгини» и три объекта недвижимости.

Онлайн-магазин AlphaBay был открыт в декабре 2014 года; доступ к нему можно было получить через браузер Tor, который позволяет пользователям сохранять анонимность. На AlphaBay продавались наркотики, оружие, номера кредитных карт. Эксперты в комментарии The Wall Street Journal назвали сайт крупнейшим магазином в «глубоком интернете» с оборотом в 600-800 тысяч долларов в день.