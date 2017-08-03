Кто-то снял все деньги с кошельков вируса-вымогателя WannaCry. Через три месяца после атаки

Биткоин-кошельки вируса-вымогателя WannaCry опустошены. В ночь на 3 августа (по Москве) кто-то провел семь транзакций и вывел все 142 тысячи долларов в биткоинах. Транзакции зафиксировал бот издания Quartz.

Все переводы были проведены в течение 15 минут. Quartz отмечает, что деньги, скорее всего, пройдут через цепочку других биткоин-кошельков, чтобы скрыть конечного получателя.

До этого с кошельков ничего не снимали с момента начала вирусной атаки 12 мая. Последнее пополнение кошелька на 606 долларов (вероятно, очередной выкуп) произошло 24 июля.