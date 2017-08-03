В работе Skype произошел сбой

Пользователи Skype в Европе столкнулись со сбоем в работе сервиса. Команда Skype сообщила, что некоторые пользователи могут испытывать проблемы с отправкой и получением сообщений в чатах.

В заявлении Skype подчеркивается, что технические специалисты компании делают все возможное для устранения сбоя.

По данным британской Express, у пользователей Skype возникли проблемы не только с пересылкой текстовых сообщений, но и с видеозвонками.

Again a good reason for businesses to have backup comms options:#skype #skypedown pic.twitter.com/tgzRv4qnlq — Jason Mashak (@jasonmashak) August 3, 2017

Сбой в работе сервиса помимо Европы зафиксирован также в некоторых странах Средней и Юго-Восточной Азии, а также в Японии.