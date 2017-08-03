В работе Skype произошел сбой

Meduza
10:27, 3 августа 2017
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Пользователи Skype в Европе столкнулись со сбоем в работе сервиса. Команда Skype сообщила, что некоторые пользователи могут испытывать проблемы с отправкой и получением сообщений в чатах.

В заявлении Skype подчеркивается, что технические специалисты компании делают все возможное для устранения сбоя.

По данным британской Express, у пользователей Skype возникли проблемы не только с пересылкой текстовых сообщений, но и с видеозвонками.

Сбой в работе сервиса помимо Европы зафиксирован также в некоторых странах Средней и Юго-Восточной Азии, а также в Японии.

Предыдущий крупный сбой в работе Skype произошел 20 июня. Тогда сервис в течение нескольких часов не работал или работал с перебоями у пользователей в некоторых штатах США, в Европе, а также в ряде регионов России.
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