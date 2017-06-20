В работе Skype произошел глобальный сбой

Пользователи Skype в Европе, США и других странах мира столкнулись со сбоем в работе сервиса.

Skype, как сообщается, недоступен или работает с перебоями по всей Европе, а также в некоторых штатах США. Сбой Skype также затронул Белоруссию и Украину.

На работу Skype жалуются и пользователи из разных городов России, в том числе из Перми.

мобильный скайп почему то не работает — 🐻 Мишка (@yesutin) June 20, 2017

При этом некоторые пользователи в странах, где зафиксирован сбой, сообщают, что у них Skype работает нормально.

Команда Skype сообщила, что знает о проблеме и принимает все возможные меры для ее устранения. Причину сбоя в Skype называть не стали.