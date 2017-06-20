В работе Skype произошел глобальный сбой
Пользователи Skype в Европе, США и других странах мира столкнулись со сбоем в работе сервиса.
Skype, как сообщается, недоступен или работает с перебоями по всей Европе, а также в некоторых штатах США. Сбой Skype также затронул Белоруссию и Украину.
Welcome to #Skype. #skypedown pic.twitter.com/KiicSrXrtg— Zoran (@ZokaBazooka) June 20, 2017
На работу Skype жалуются и пользователи из разных городов России, в том числе из Перми.
мобильный скайп почему то не работает— 🐻 Мишка (@yesutin) June 20, 2017
При этом некоторые пользователи в странах, где зафиксирован сбой, сообщают, что у них Skype работает нормально.
Команда Skype сообщила, что знает о проблеме и принимает все возможные меры для ее устранения. Причину сбоя в Skype называть не стали.