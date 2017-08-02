Умер четвертый раненый в перестрелке в Мособлсуде член «банды ГТА»

РЕН ТВ
10:45, 2 августа 2017
Ненадежный источник

Умер четвертый фигурант дела «банды ГТА», получивший ранения в перестрелке в Московском областном суде. Об этом сообщает РЕН ТВ, не уточняя источник информации.

Пятый подсудимый, раненый в перестрелке, по данным телеканала, находится в тяжелом состоянии.

Официально сообщения о смерти четвертого фигуранта дела «банды ГТА» пока не подтверждены.

1 августа в здании Московского областного суда пятеро фигурантов дела «банды ГТА» напали на двоих конвоиров и забрали их оружие. Трое нападавших были убиты прибывшими на место происшествия бойцами Росгвардии, еще двое — получили тяжелые ранения. Также пострадали двое конвоиров и боец Росгвардии.
Издание РБК, изучив служебную инструкцию, указало, что при конвоировании членов «банды ГТА» были нарушены правила. В частности, пятерых подсудимых должны были сопровождать не двое, а не менее 10 конвоиров.
Фигуранты дела «банды ГТА» обвиняются в нападении на водителей в Московской и Калужской областях. По версии следствия, они убили 17 человек и ранили двоих.

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