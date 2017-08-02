Умер четвертый раненый в перестрелке в Мособлсуде член «банды ГТА»

Умер четвертый фигурант дела «банды ГТА», получивший ранения в перестрелке в Московском областном суде. Об этом сообщает РЕН ТВ, не уточняя источник информации.

Пятый подсудимый, раненый в перестрелке, по данным телеканала, находится в тяжелом состоянии.

Официально сообщения о смерти четвертого фигуранта дела «банды ГТА» пока не подтверждены.