Ространснадзор: Петербург неправильно организовал контроль, досматривать в метро надо как в Москве

В сообщении Ространснадзора никак не затронуты доводы петербургского метро, что апрельское постановление правительства требует сотрудников всех метрополитенов России проверять вещи всех пассажиров, на которых сработали рамки металлодетекторов. В Москве дополнительно проверяют только пассажиров с крупным багажом.

По мнению Ространснадзора, в Петербурге должны увеличить количество рамок, поставить «быстродействующие» технические средства и набрать дополнительный персонал. Помимо этого предложено взять пример с Московского метрополитена.

Ространснадзор раскритиковал руководство метро Санкт-Петербурга за ненадлежащее обеспечение транспортной безопасности. Ведомство привело в пример эксперимент на 4 станциях, когда из-за тотального досмотра образовались большие очереди.

Петербургский метрополитен должен пересмотреть План мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на вверенном ему объекте, а именно увеличить количество рамок-детекторов, организовать применение быстродействующих технических средств на входах/выходах в метро, обеспечить работу оборудования необходимым количеством подготовленного персонала, и, наконец, взять на вооружение примеры успешной работы в данной области, например, такой, как опыт Московского метрополитена.

В конце июля в метро Петербурга провели эксперимент: на четырех станциях контроль на входе начали проводить в полном соответствии с нормами правительства. Это привело к длинным очередям на входе, люди выстраивались на улице на подходам к станциям.

Руководство петербургского метро признало эксперимент неудачным и предложило изменить нормативную базу. Сейчас в Петербурге снова досматривают только пассажиров с крупным багажом.

Новые правила транспортной безопасности были утверждены после теракта в метро Петербурга, где от взрыва погибли 15 человек.