Ространснадзор: Петербург неправильно организовал контроль, досматривать в метро надо как в Москве
Ространснадзор раскритиковал руководство метро Санкт-Петербурга за ненадлежащее обеспечение транспортной безопасности. Ведомство привело в пример эксперимент на 4 станциях, когда из-за тотального досмотра образовались большие очереди.
По мнению Ространснадзора, в Петербурге должны увеличить количество рамок, поставить «быстродействующие» технические средства и набрать дополнительный персонал. Помимо этого предложено взять пример с Московского метрополитена.
Неудачный опыт петербургского эксперимента в ведомстве списали на отсутствие проработки плана обеспечения безопасности.
В сообщении Ространснадзора никак не затронуты доводы петербургского метро, что апрельское постановление правительства требует сотрудников всех метрополитенов России проверять вещи всех пассажиров, на которых сработали рамки металлодетекторов. В Москве дополнительно проверяют только пассажиров с крупным багажом.
Петербургский метрополитен должен пересмотреть План мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на вверенном ему объекте, а именно увеличить количество рамок-детекторов, организовать применение быстродействующих технических средств на входах/выходах в метро, обеспечить работу оборудования необходимым количеством подготовленного персонала, и, наконец, взять на вооружение примеры успешной работы в данной области, например, такой, как опыт Московского метрополитена.