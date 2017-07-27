В петербургском метро ввели досмотр, как в аэропортах. Результат: небывалые очереди на вход, давка в вестибюлях

С 23 июля на четырех станциях метро в Петербурге действуют усиленные меры безопасности, сравнимые с принятыми в аэропортах. На станциях тщательно досматривают каждого пассажира, на которого среагировала рамка металлоискателя. Это спровоцировало огромные очереди перед станциями; по словам начальника метрополитена Владимира Гарюгина, если распространить практику на все станции, вовремя не смогут уехать 90% пассажиров. При этом четыре станции в Петербурге — единственные по всей стране буквально и неукоснительно соблюдают постановление правительства, принятое после теракта 3 апреля .

A post shared by IRENA🇷🇺 (@novusspb) on Jul 25, 2017 at 4:05pm PDT

Претензии к безопасности петербургского метро появились сразу же после теракта 3 апреля 2017 года. СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении старшего инспектора службы контроля метрополитена Константина Ипполитова. По данным следствия, это он пропустил предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова на станцию «Академическая». «Фонтанка» сообщала, что, когда Джалилов заходил в метро, один из инспекторов службы играл в игру в своем телефоне.

Метрополитен усилил меры безопасности сразу после теракта: например, рамки металлоискателей были переведены в режим, когда они реагируют на металл звуком (ранее рамки работали в беззвучном режиме). Получилось так:

В начале мая 2017 года прокуратура признала метро небезопасным и потребовала возбудить уголовное дело против руководства метрополитена и комитета по транспорту. Среди прочего прокуратура выяснила, что необходимого для безопасности оборудования нет на 44 из 67 станций метро, а на некоторых станциях камеры видеонаблюдения неисправны или украдены.

По данным «Фонтанки», еще в 2014 году глава метрополитена Владимир Гарюгин получал предостережение прокуратуры за нарушение «непрерывности наблюдения за пассажирами». Тогда его предупреждали об уголовной ответственности за халатность, но ничего не изменилось.

18 июля стало известно, что Ространснадзор признал все станции петербургского метро не соответствующими требованиям безопасности. По словам Владимира Гарюгина, ведомство вынесло 35 постановлений о привлечении метрополитена к ответственности за нарушение норм безопасности. По каждому из них назначен штраф в 50 тысяч рублей. По данным «Фонтанки», в небезопасности станций ведомства убедились опытным путем: в течение месяца на разные станции спокойно проходил полицейский или прокурор в штатском — с условным взрывным устройством. На станции «Площадь Александра Невского» муляж бомбы был беспрепятственно установлен на путях.

По итогам проверки Ространснадзор счел профнепригодной службу контроля в метро. Метрополитен оспорил это решение и взыскания в суде. Пока известно о результатах рассмотрения только одного из дел: Ленинский районный суд Петербурга встал на сторону Ространснадзора.

В ответ метрополитен ввел жесткие меры досмотра на четырех станциях. 23 июля метро ужесточило меры безопасности на станциях «Спасская» и «Звенигородская» — они находятся в историческом центре города. 25 июля новые правила заработали на «Крестовском острове» и «Электросиле» — они находятся за пределами центра. Меры безопасности на четырех станциях сравнимы с теми, что применяются в аэропортах: инспекторы подробно досматривают всех, на кого среагировала рамка металлоискателя. При этом пассажиры должны заранее выложить на стойку в зоне досмотра мобильные телефоны, ключи и другие металлические предметы.

Новые меры досмотра спровоцировали давку и огромные очереди за пределами станций. Иногда в этих очередях стоит до ста человек, а в вестибюлях станций возникает давка. Из-за нее станции время от времени закрывали совсем.

Метро объяснило ужесточение правил требованием правительства России. Еще 5 апреля, сразу после теракта в Петербурге, правительство выпустило постановление «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена», которым меры безопасности в метро сильно ужесточались. Одна из обязательных мер, упомянутых в постановлении, — обязательное реагирование инспекторов на все срабатывания рамки металлодетектора. При этом постановление касается не только Санкт-Петербурга, но вообще всех метрополитенов России.

В петербургском метрополитене заявили, что действуют как раз в рамках этого постановления. Более того, руководство метрополитена специально выбрало «Спасскую», «Звенигородскую», «Крестовский остров» и «Электросилу» из-за сравнительно небольшого потока пассажиров — чтобы отработать новые меры безопасности.

A post shared by Люба Дроздова (@lubava23) on Jul 26, 2017 at 11:58am PDT

Изначально предполагалось, что новые правила досмотра будут действовать до 25 июля, но 26 июля метрополитен продлил тестирование системы проверки безопасности, и это вновь спровоцировало очереди. В пресс-службе метрополитена «Медузе» пояснили, что усиленный досмотр на четырех станциях продлен до 28 июля включительно.

Тотальный досмотр может заработать на всех станциях. Об этом заявил глава метрополитена Владимир Гарюгин. Он пояснил, что эксперимент действует на четырех станциях лишь потому, что у метрополитена еще нет достаточного количества сотрудников. Гарюгин подчеркнул — очереди на станциях сохранятся и дальше, так как реализовать требования правительства тяжело при условиях большого пассажиропотока и недостаточного финансирования (по его словам, метрополитену необходимо еще два миллиарда рублей). «Я прямо скажу: на станциях, где пассажиропоток будет в час пик не три тысячи, а семь-восемь или десять, пройдет только 10% пассажиров», — сказал он. Гарюгин добавил, что если требования не смягчатся (например, рамки разрешат настроить так, чтобы они не реагировали на телефоны и ключи), пассажиропоток в метро в целом может упасть в семь-восемь раз.

Проблемой очередей у станций начали заниматься городские власти. В пресс-службе метрополитена «Медузе» рассказали, что комитет по транспорту уже обсуждает сложившуюся в метро ситуацию, но решения пока нет. Кроме того, депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой изменить требования правительства в области транспортной безопасности, назвав их «абсурдными». Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов в свою очередь обратился с той же просьбой к губернатору Георгию Полтавченко — депутат, по его словам, пытался попасть на станцию метро «Крестовский остров» полчаса и стал свидетелем того, как пассажиров с крупногабаритным багажом досматривали через единственный на станции рентгеновский сканер.

В метро отрицают, что новые меры досмотра являются своего рода формой протеста против проверок прокуратуры и Ространснадзора. «Ну какой это демарш. Это исполнительская дисциплина. Если бы я хотел поозорничать, я бы начал с „Проспекта Просвещения“ в утренний час пик. Предъявляемое требование, с одной стороны, законно, с другой — за этот период времени выполнить его физически невозможно», — подчеркнул Гарюгин.

Одновременно он признал, что выступает против требований правительства: «Ни в одной европейской стране нет таких правил, как у нас».

В Ространснадзоре говорят, что претензии есть к безопасности не только петербургского метро. По словам главы ведомства Виктора Басаргина, в ходе проверок, которые проводились ведомством после теракта в Петербурге, в каждом российском метрополитене выявлены десятки нарушений системы безопасности: «Нарушения у всех аналогичные: где-то лучше, где-то — хуже». В московском и казанском метрополитене отказались оперативно комментировать «Медузе» меры безопасности без письменного запроса. Очередей, подобных петербургским, в других городах нет.

Повальный досмотр — не самая эффективная мера борьбы с терроризмом. Бывший директор антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак пояснил «Медузе», что, например, рамки не смогут отреагировать на взрывчатку, если террорист зарядит ее не металлическими поражающими элементами, а элементами из других материалов. «Рамки — это, конечно, хорошо, но важнее работа сотрудников, которые должны пресекать теракты на этапе их планирования. Если террорист со взрывчаткой подошел к рамкам — это уже большой минус оперативникам. Даже если его остановят в метро, он может взорваться у этих рамок — и люди все равно погибнут», — говорит Гусак.