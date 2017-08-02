Reuters: с начала 2017 года в Сирии погибли 40 российских военных и бойцов ЧВК

Reuters
07:17, 2 августа 2017
Требует подтверждения

Российские потери в Сирии за первую половину 2017 года в четыре раза превышают данные официальных сводок Минобороны. Об этом пишет Reuters, которое пообщалось с родственниками и друзьями погибших.

По оценке агентства, с начала года в Сирии погибли 40 россиян, в том числе 17 военнослужащих и 21 боец частных военных компаний. Принадлежность еще двух погибших установить не удалось. Официально Минобороны сообщало о гибели только десятерых военнослужащих.

Потери за половину 2017 года, таким образом, уже превысили количество погибших за весь предыдущий период сирийской операции (с сентября 2015 года). Тогда погибло 36 военных и бойцов ЧВК.

Красным обозначены официально признанные потери
Инфографика Reuters

Минобороны и Кремль не ответили на запрос Reuters по поводу погибших в Сирии.

Reuters указывает, что неофициально воевать в Сирию в составе частных военных компаний отправляют бойцы под командованием Вагнера. Это позывной Дмитрия Уткина, который, по данным СМИ, раньше отправлял бойцов на Украину, а теперь занимается операцией в Сирии.
Официально Минобороны России утверждает, что за почти два года сирийской операции там погибли 33 военнослужащих.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме