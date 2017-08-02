Навального, Волкова и Ляскина вызвали в полицию за повторное нарушение правил организации митинга

Оппозиционера Алексея Навального и руководителей его федерального и московского штабов Леонида Волкова и Николая Ляскина вызвали в полицию для составления административных протоколов о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Об этом Волков сообщил в фейсбуке.

«Что мы такого устроили — не говорят. То есть раньше хотя бы формальный повод был понятен: 26 марта, 12 июня. А сейчас-то что?», — написал он.

По мнению Волкова, поводом для составления протоколов может быть так называемый агитационный субботник, прошедший 8–9 июля. Настоящей причиной он считает открытие московского штаба, назначенное на 3 августа, и в целом работу сторонников Навального в рамках предвыборной кампании.

Наказание за повторное нарушение порядка организации митинга — административный арест сроком до 30 суток.