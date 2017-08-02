Навального, Волкова и Ляскина вызвали в полицию за повторное нарушение правил организации митинга

Леонид Волков
15:27, 2 августа 2017
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Оппозиционера Алексея Навального и руководителей его федерального и московского штабов Леонида Волкова и Николая Ляскина вызвали в полицию для составления административных протоколов о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Об этом Волков сообщил в фейсбуке.

«Что мы такого устроили — не говорят. То есть раньше хотя бы формальный повод был понятен: 26 марта, 12 июня. А сейчас-то что?», — написал он.

По мнению Волкова, поводом для составления протоколов может быть так называемый агитационный субботник, прошедший 8–9 июля. Настоящей причиной он считает открытие московского штаба, назначенное на 3 августа, и в целом работу сторонников Навального в рамках предвыборной кампании.

Наказание за повторное нарушение порядка организации митинга — административный арест сроком до 30 суток.

«Короче говоря: мы все знаем, что в наше время никакого повода не нужно; есть серьезная вероятность, что 25-30 суток мы с вами не увидимся. Штабы продолжат работать как прежде и решать поставленные задачи», — написал Волков.

Леонид Волков
Во время агитационного субботника 8–9 июля, в ходе которого сторонники Навального раздавали на площадках в российских городах агитационные материалы, были задержаны несколько десятков человек. Полиция расценила их действия как «скрытую форму коллективного мероприятия».
Оппозиционер Алексей Навальный в декабре 2016 года о намерении участвовать в выборах президента РФ 2018 года. По действующему законодательству политик не может выдвинуть свою кандидатуру из-за судимости, но Навальный говорит, что намерен добиться своей регистрации, поскольку запрет на выдвижение противоречит Конституции.
Штабы в поддержку Навального были открыты десятках городов России. Сторонники Навального регулярно сталкиваются с противодействием со стороны правоохранительных органов или провластно настроенных активистов. Перед агитационным субботником во многих штабах были изъяты агитационные материалы.
Алексей Навальный и Леонид Волков были арестованы за организацию двух крупных антикоррупционных митингов, прошедших 26 марта и 12 июня. Во второй раз Навальный пробыл в заключении 25 суток. Николай Ляскин был арестован на 25 суток после первого митинга.

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