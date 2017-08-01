Мособлсуд: члены «банды ГТА» пытались взять конвоиров в заложники

Московский областной суд
17:36, 1 августа 2017
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Пресс-служба Московского областного суда сообщила, что напавшие 1 августа на конвоиров подсудимые по делу «банды ГТА» взяли их в заложники.

В сообщении сказано, что нападение произошло после заседания, которое проходило на четвертом этаже здания. В лифте преступники напали на конвоиров, «завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания, расположенного на 3 этаже».

В перестрелку с ними вступили полицейские и бойцы Росгвардии, которые находились в этом зале суда. Стрельбу, согласно сообщению, начали преступники, которые «пытались прорваться».

В официальных сообщениях СК и МВД не говорилось о попытке подсудимых взять конвоиров в заложники. Так, СК в связи с инцидентом завел уголовное дело по статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «хищение оружия» и «покушение на побег из-под стражи», но не «захват заложников».

«Бандой ГТА» в СМИ прозвали преступников, которые в 2012–2014 годы нападали на водителей на трассах в Подмосковье и Калужской области. По делу проходят девять выходцев из Средней Азии. Обвинение утверждает, что они убили 17 человек и ранили двоих. Они были арестованы в 2014 году, их предполагаемый лидер Ибайдулло Субханов был убит при задержании.
1 августа в Мособлсуде после очередного заседания по делу пятеро преступников в лифте напали на своих конвоиров, которых было всего двое. По сообщению полиции, им удалось завладеть оружием полицейских и ключами от наручников. В результате перестрелки трое из них были убиты, двое ранены. Помимо конвоиров пострадал один сотрудник Росгвардии (он получил огнестрельное ранение).

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