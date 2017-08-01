Мособлсуд назвал имена напавших на конвой членов «банды ГТА»

Интерфакс
17:12, 1 августа 2017
Надежный источник

Пресс-служба Московского областного суда назвала имена подсудимых по делу «банды ГТА», которые 1 августа напали на конвойных в лифте в здании суда.

Преступников, которые в результате перестрелки были убиты, звали Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов. Последний — брат предполагаемого лидера группировки Ибайдулло Субханова, который был убит при задержании в 2014 году.

Двоих других нападавших, раненных при попытке побега, зовут Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов. По словам осведомленного источника «Интерфакса», врачи оценивают их состояние как тяжелое.

«Четверо остальных подсудимых — Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров — в нападении участия не принимали, поскольку находились в зале судебного заседания на четвертом этаже», — заявили в суде.

«Банды ГТА» — группировка выходцев из Средней Азии, которые в 2012–2014 годы, как считает следствие, нападали на водителей на трассах в Подмосковье и Калужской области. Обвинение утверждает, что они убили 17 человек и ранили двоих. Преступников стали называть «бандой ГТА» по аналогии с серией игр Grand Theft Auto.
1 августа в Мособлсуде было очередное заседание по делу банды. После объявления перерыва в заседании пятеро подсудимых в лифте напали на двоих конвоиров и отобрали у них оружие. На выходе из лифта они вступили с перестрелку с полицейскими и бойцами Росгвардии; трое из них были убиты, двое ранены. Пострадали двое конвоиров и один сотрудник Росгвардии (он получил огнестрельное ранение).

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