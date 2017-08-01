Мособлсуд назвал имена напавших на конвой членов «банды ГТА»

Пресс-служба Московского областного суда назвала имена подсудимых по делу «банды ГТА», которые 1 августа напали на конвойных в лифте в здании суда.

Преступников, которые в результате перестрелки были убиты, звали Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов. Последний — брат предполагаемого лидера группировки Ибайдулло Субханова, который был убит при задержании в 2014 году.

Двоих других нападавших, раненных при попытке побега, зовут Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов. По словам осведомленного источника «Интерфакса», врачи оценивают их состояние как тяжелое.

«Четверо остальных подсудимых — Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров — в нападении участия не принимали, поскольку находились в зале судебного заседания на четвертом этаже», — заявили в суде.