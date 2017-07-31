Посольство США в России предупредило о возможном «снижении оперативности» из-за сокращения штата
Пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон заявила, что сокращение штата может привести к «снижению оперативности консульской деятельности».
В то же время, по ее словам, «еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы».
К консульской деятельности, в числе прочего, относится выдача виз.
30 июля президент России Владимир Путин заявил, что число сотрудников американского посольства в России сократят на 755 человек. Путин решил пойти на такой шаг, поскольку США еще при Бараке Обаме запретили России пользоваться двумя посольскими дачами. У американских дипломатов в России тоже отберут дачу в Серебряном бору.
В конце июля Конгресс проголосовал за новые санкции против российских компаний энергетического сектора. Президент США Дональд Трамп еще не подписан этот законопроект. Как Россия ответит на новые санкции, пока неизвестно.