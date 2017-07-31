Посольство США в России предупредило о возможном «снижении оперативности» из-за сокращения штата

Пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон заявила, что сокращение штата может привести к «снижению оперативности консульской деятельности».

В то же время, по ее словам, «еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы».

К консульской деятельности, в числе прочего, относится выдача виз.