Метрополитен Петербурга признал неудачным эксперимент с досмотром всех пассажиров

Интерфакс
12:05, 31 июля 2017
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Эксперимент с тщательным досмотром всех пассажиров, проведенный на нескольких станциях метро в Санкт-Петербурге, признан неудачным. Об этом объявила пресс-служба Петербургского метрополитена.

«Как показала неделя, весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база», — заявили в пресс-службе метро.

Руководство метрополитена, добавили представители пресс-службы, направило письмо министру транспорта РФ Максиму Соколову и губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения.

В настоящий момент, сообщили в пресс-службе, в часы пик сотрудники службы безопасности метро в обязательном порядке досматривают только пассажиров с крупным багажом.

«В письме приводятся примеры и конкретная статистика проверенных на станциях людей. Также сообщается количество случаев, когда приходилось в течение недели прерывать работу вестибюлей, ограничивать вход на станции или вообще их закрывать», — сказал собеседник.

Интерфакс
На четырех станциях метро в Санкт-Петербурге с 23 июля были введены усиленные меры безопасности, предусматривающие тщательный досмотр всех пассажиров, на которых среагировали установленные на входе на станции рамки металлоискателей. На станциях, участвующих в эксперименте, возникли огромные очереди. Очевидцы сообщали, что им приходится тратить до получаса для того, чтобы попасть на станцию.
Усиленные меры безопасности были предприняты в метро Санкт-Петербурга после теракта, произошедшего в начале апреля. Тогда в результате взрыва самодельной бомбы погибли 15 человек, не считая террориста-смертника, почти 90 человек пострадали.
После теракта Ространснадзор проверил метро Санкт-Петербурга и обнаружил нарушение правил безопасности. На метрополитен было наложено 17 штрафов. Три штрафа, по данным «Росбалта», суд отменил.

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