Метрополитен Петербурга признал неудачным эксперимент с досмотром всех пассажиров

Эксперимент с тщательным досмотром всех пассажиров, проведенный на нескольких станциях метро в Санкт-Петербурге, признан неудачным. Об этом объявила пресс-служба Петербургского метрополитена.

«Как показала неделя, весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база», — заявили в пресс-службе метро.

Руководство метрополитена, добавили представители пресс-службы, направило письмо министру транспорта РФ Максиму Соколову и губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения.

В настоящий момент, сообщили в пресс-службе, в часы пик сотрудники службы безопасности метро в обязательном порядке досматривают только пассажиров с крупным багажом.