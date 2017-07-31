Госдепартамент США назвал неуместным решение Москвы о сокращении американской дипмиссии
Решение властей России сократить американскую дипмиссию «неуместно и вызывает сожаления», говорится в заявлении Госдепартамента США.
«Мы оцениваем последствия такого сокращения [числа сотрудников дипмиссии США] и разрабатываем ответные меры», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве США, отказавшись от дальнейших комментариев.
Власти РФ объявили о сокращении числа сотрудников американской дипмиссии в России 28 июля. Такое решение, как сообщалось, было принято в ответ на законопроект об ужесточении санкций в отношении России, принятый Конгрессом США. Насколько именно будет сокращена американская дипмиссия в России тогда не уточнялось.
30 июля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сокращение коснется 755 сотрудников американской дипмиссии. Речь идет как о гражданах США, так и о российских сотрудниках.