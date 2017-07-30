Путин: Россия вышлет 755 американских дипломатов

Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов в качестве ответной меры на новые санкции США. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью Владимиру Соловьеву на ВГТРК.

Всего в России должны будут остаться 455 дипломатических сотрудников США. Таким образом, численность американского персонала сравняется с численностью российских дипломатов, работающих в США, сообщают «Вести».

По словам Путина, такая мера должна оказаться «вполне чувствительной» для работы дипломатического ведомства США.

Президент также добавил, что Москва пока не будет вводить дополнительных ограничений в отношении Вашингтона, поскольку это навредит международным связям России.