Путин: Россия вышлет 755 американских дипломатов
Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов в качестве ответной меры на новые санкции США. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью Владимиру Соловьеву на ВГТРК.
Всего в России должны будут остаться 455 дипломатических сотрудников США. Таким образом, численность американского персонала сравняется с численностью российских дипломатов, работающих в США, сообщают «Вести».
По словам Путина, такая мера должна оказаться «вполне чувствительной» для работы дипломатического ведомства США.
Президент также добавил, что Москва пока не будет вводить дополнительных ограничений в отношении Вашингтона, поскольку это навредит международным связям России.
«…Американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро», — сказал президент Владимир Путин.