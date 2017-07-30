Путин: Россия вышлет 755 американских дипломатов

Вести
19:09, 30 июля 2017
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Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов в качестве ответной меры на новые санкции США. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью Владимиру Соловьеву на ВГТРК.

Всего в России должны будут остаться 455 дипломатических сотрудников США. Таким образом, численность американского персонала сравняется с численностью российских дипломатов, работающих в США, сообщают «Вести».

По словам Путина, такая мера должна оказаться «вполне чувствительной» для работы дипломатического ведомства США.

Президент также добавил, что Москва пока не будет вводить дополнительных ограничений в отношении Вашингтона, поскольку это навредит международным связям России.

«…Американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро», — сказал президент Владимир Путин.

Вести
27 июля Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России; Палата представителей также проголосовала за документ. Согласно документу, президенту США запрещается менять санкционную политику в отношении России без согласования с Конгрессом.
Президент США Дональд Трамп должен подписать законопроект или наложить на него вето в течение 10 дней. 
О сокращении американского дипломатического персонала сообщалось 28 июля; при этом не было известно, скольким сотрудникам придется покинуть Россию. Кроме того, сообщалось и о других мерах. Так, с 1 августа посольство США должно освободить дачи в Серебряном бору и складские помещения на Дорожной улице в Москве.
В конце 2016 года власти США выслали 35 российских дипломатов из страны; они также закрыли две российские посольские дачи. Решение было принято из-за подозрений во вмешательстве России в ход выборов президента США. В декабре МИД России предлагал Путину выслать из страны 35 американских дипломатов и лишить посольство США дачи и склада в Москве, но тогда Путин отказался, сказав, что Россия не будет «опускаться до уровня „кухонной“, безответственной дипломатии».

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