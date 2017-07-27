«Коммерсант»: Россия может ограничить количество американских дипломатов в Москве
Российский МИД рассматривает возможность сокращения числа американских дипломатов, которые работают в московском посольстве. По словам двух неназванных источников «Коммерсант», такие меры рассматриваются в качестве ответа на американские санкции.
Собеседники издания добавили, что Россия продолжает рассматривать вариант с высылкой 35 американских дипломатов и арестом дачного комплекса посольства в Серебряном Бору.
Источники заметили, что с принятием нового закона о санкциях в США возврат российской дипломатической недвижимости практически невозможен. Ожидается, что об ответных мерах Москва объявит после подписания документа президентом Дональдом Трампом.
Новый закон об американских санкциях уже одобрен Палатой представителей и ожидает голосования в Сенате. Документ ограничивает президента США в праве самостоятельно снимать санкции.
В декабре 2016 года США выслали из страны 35 дипломатов, которые, как утверждается, занимались разведывательной деятельностью. Помимо этого были закрыты две посольские дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. Россия тогда решила не вводить ответные меры.
МИД России жаловался, что в США не пускают дипломатов, которых Москва отправляет вместо высланных. Представитель ведомства Мария Захарова также сетовала, что численность посольства США в Москве превышает количество российских дипломатов в Вашингтоне.