«Коммерсант»: Россия может ограничить количество американских дипломатов в Москве

Российский МИД рассматривает возможность сокращения числа американских дипломатов, которые работают в московском посольстве. По словам двух неназванных источников «Коммерсант», такие меры рассматриваются в качестве ответа на американские санкции.

Собеседники издания добавили, что Россия продолжает рассматривать вариант с высылкой 35 американских дипломатов и арестом дачного комплекса посольства в Серебряном Бору.

Источники заметили, что с принятием нового закона о санкциях в США возврат российской дипломатической недвижимости практически невозможен. Ожидается, что об ответных мерах Москва объявит после подписания документа президентом Дональдом Трампом.