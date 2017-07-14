МИД РФ: США не пускают новых российских дипломатов вместо высланных

США не выдают визы российским дипломатам, которых РФ направляет в Америку вместо высланных в декабре 2016 года, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену», — сказала она.

Захарова отметила, что «численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне», и Россия в качестве одной из ответных мер может «просто уровнять персонал».