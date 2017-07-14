МИД РФ: США не пускают новых российских дипломатов вместо высланных
США не выдают визы российским дипломатам, которых РФ направляет в Америку вместо высланных в декабре 2016 года, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену», — сказала она.
Захарова отметила, что «численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне», и Россия в качестве одной из ответных мер может «просто уровнять персонал».
29 декабря 2016 года США ввели новые санкции против РФ из-за предполагаемого российского вмешательства в ход президентских выборов. В частности, были высланы 35 дипломатов, которые, по версии Вашингтона, были причастны к разведывательной деятельности. Также были закрыты две посольские дачи.
Россия отказалась принимать ответные меры, объяснив это тем, что в дальнейшем будет строить отношения не с администрацией Барака Обамы, которая ввела санкции, с администрацией Дональда Трампа. При этом представители российских властей неоднократно говорили, что РФ может все-таки ответить на санкции, если посольские дачи не будут возвращены.