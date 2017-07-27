Болельщикам «Зенита» на новом стадионе продали абонементы на места, которых нет

Десятки болельщиков петербургского «Зенита» получили абонементы на места, которых на новом стадионе клуба не существует. Как сообщает «Фонтанка», это выяснилось во время первого домашнего матча «Зенита» в начавшемся сезоне. 22 июля питерская команда играла с «Рубином».

«Продлевали абонементы, взяли на сектор А207, 11 ряд, 16, 17, 18 места, и при посещении матча против „Рубина“ обнаружилось, что места заканчиваются на 15 месте. Дальше идут места для прессы. Хорошо, что были свободные места», — рассказал один из фанатов. Другой болельщик купил абонемент на 17 место в ряду, где только 16 мест.

В клубе объяснили, что при подготовке к Кубку конфедераций часть кресел на новом стадионе демонтировали, чтобы установить дополнительное оборудование. Всего убрали более 100 мест. Болельщиков об этом не предупредили.

Тем, кто не нашел на стадионе своих мест, «Зенит» предоставляет другие места и меняет абонементы. Коммерческий директор клуба Дмитрий Манкин заверил, что «на текущий момент эта проблема полностью устранена».