«Пусть они снимают». Ройзман отказался снимать свою кандидатуру с выборов губернатора

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не будет сам снимать свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области. «Пусть они снимают», — сказал он.

Ранее Ройзман объявлял, что намерен бойкотировать выборы, так как ему удалось собрать только две трети от необходимого числа подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

Он также заметил, что бороться с муниципальным фильтром не намерен, так как по этому поводу «было уже достаточно» жалоб в Конституционный суд.