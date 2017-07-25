«Пусть они снимают». Ройзман отказался снимать свою кандидатуру с выборов губернатора
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не будет сам снимать свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области. «Пусть они снимают», — сказал он.
Ранее Ройзман объявлял, что намерен бойкотировать выборы, так как ему удалось собрать только две трети от необходимого числа подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.
Он также заметил, что бороться с муниципальным фильтром не намерен, так как по этому поводу «было уже достаточно» жалоб в Конституционный суд.
«Я сам не буду сниматься. Пусть они снимают. То есть меня могут не пропустить, а сам я сниматься не собираюсь», — заявил Ройзман.
Ройзмана выдвинула в губернаторы области партия «Яблоко». Причем против этого выступило региональное руководство партии.
Пока необходимое количество подписей муниципальных депутатов на выборах в Свердловской области сдали Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), Игорь Торощин (ЛДПР) и Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).