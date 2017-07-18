Евгений Ройзман отказался от участия в выборах губернатора Свердловской области

РБК
11:46, 18 июля 2017
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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снял свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области. На пресс-конференции Ройзман заявил, что не смог пройти так называемый «муниципальный фильтр», то есть не собрал достаточное количество подписей местных муниципальных депутатов.

Ройзман назвал это ограничение «непроходимым». По его словам, получилось собрать только две трети от необходимого количества в примерно 130 подписей.

По данным РБК, Ройзман собирается обжаловать законность «муниципального фильтра» в Конституционном суде.

«Муниципальный фильтр непроходим. Я с этим столкнулся. Когда я вышел на сбор подписей, уже не оставалось математического числа до нужного», — подчеркнул Ройзман.

РБК
Евгений Ройзман был официально выдвинут в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» 21 июня 2017 года. Выдвижение должно было состояться на два дня раньше, но его не получилось провести в связи с тем, что из регионального отделения партии ушел ее руководитель.
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