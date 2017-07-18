Евгений Ройзман отказался от участия в выборах губернатора Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снял свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области. На пресс-конференции Ройзман заявил, что не смог пройти так называемый «муниципальный фильтр», то есть не собрал достаточное количество подписей местных муниципальных депутатов.

Ройзман назвал это ограничение «непроходимым». По его словам, получилось собрать только две трети от необходимого количества в примерно 130 подписей.

По данным РБК, Ройзман собирается обжаловать законность «муниципального фильтра» в Конституционном суде.