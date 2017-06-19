Евгений Ройзман собрался на выборы свердловского губернатора от «Яблока», а его выдвинул «Парнас». Что происходит?

Глава Екатеринбурга в мае 2017 года решил идти на выборы губернатора Свердловской области. Политик заявил, что будет выдвигаться от партии «Яблоко».

Официально региональное отделение «Яблока» должно было выдвинуть Ройзмана 17 июня, но вместо этого местные члены партии устроили демарш. Глава свердловского филиала партии Юрий Переверзев заявил, что он и еще девять активистов выходят из «Яблока» из-за несогласия с политикой федерального руководства.

«В Москве ошибочно считают, что Евгений Ройзман сохранил прежний рейтинг популярности, который у него был на момент выдвижения в мэры Екатеринбурга четыре года назад», — сказал Юрий Переверзев. Сам он хотел бы выдвинуть председателя Союза малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга Сергея Тюрикова, но руководство партии запретило.

Пресс-секретарь лидера «Яблока» Григория Явлинского Игорь Яковлев заявил, что местное отделение отказалось поддерживать Ройзмана под давлением региональных властей.

«Парнас» на следующий день после несостоявшейся конференции «Яблока», 18 июня, объявил о выдвижении Евгения Ройзмана. Как заявил член «Парнаса» Максим Верников, главу Екатеринбурга выдвинули на случай, если сорвется его выдвижение от «Яблока».

«Яблоко» все еще рассчитывает выдвинуть Ройзмана в губернаторы. Его выдвинут решением бюро партии, заявил ее лидер Григорий Явлинский. Екатеринбургское «Эхо Москвы» сообщает, что это произойдет 21 июня. Сам Ройзман заявил, что собирается в первую очередь выдвигаться от «Яблока», но если это не получится, пойдет на выборы от другой партии. Его хочет поддержать не только «Парнас», но и националистическая партия «Российский общенародный союз».

Даже при поддержке партий у Ройзмана мало шансов стать зарегистрированным кандидатом. Ему нужно собрать больше 100 подписей местных муниципальных депутатов, но почти никто из них не готов его поддержать. Всего в выборах хотят участвовать не менее семи человек, в том числе действующий губернатор Евгений Куйвашев, которого выдвигает «Единая Россия», а также представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Зеленых». Выборы состоятся 10 сентября.