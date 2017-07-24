В «законе Яровой» нашли противоречие европейскому регламенту. Это грозит многомиллиардными штрафами

Пакет «антитеррористических» законов Ирины Яровой и Виктора Озерова о хранении данных, который должен заработать с 2018 года, нарушит новый регламент Евросоюза. Об этом рассказали в Институте исследования интернета.

Регламент был одобрен Евросоюзом весной 2016 года (Совет ЕС принял его на следующий день после внесения «закона Яровой» в Госдуму), но вступит в силу в конце мая 2018 года — за месяц до вступления в силу «закона Яровой».

Европейские нормы разрешают только избирательное хранение данных пользователей и только по запросу спецслужб. «Закон Яровой», в свою очередь, обязывает провайдеров и сотовых операторов хранить все данные, в том числе иностранцев.

За нарушение нового регламента российским компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро или до 4 процентов годовой глобальной выручки (по подсчетам «Ведомостей», это около 45 миллиардов рублей для операторов «большой четверки»).

Представители Минкомсвязи, МИД и сотовых операторов не смогли прокомментировать противоречия в законодательстве России и Евросоюза.