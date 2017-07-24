Родители смертельно больного ребенка в Великобритании согласились отключить его от систем жизнеобеспечения. Врачи не разрешали лечить его в США

Sky News
13:53, 24 июля 2017
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Супруги Крис Гард и Конни Йейтс на заседании Высокого суда Лондона заявили, что отказываются продолжать участие в судебном процессе о праве направить их тяжело больного сына на экспериментальное лечение в США.

Согласно их заявлению, они пришли к выводу, что ребенку уже нельзя никак помочь. Это решение они приняли после недавних исследований состояния мозга и тела 11-месячного мальчика, которые выявили серьезные повреждения.

Ожидалось, что суд продлится не менее двух дней, и судья выслушает доводы всех сторон: как больницы, где признали состояние ребенка безнадежным, так и американского врача, который предлагал экспериментальное лечение. Теперь после отказа Гарда и Йейтс от судебного разбирательства врачи смогут отключить ребенка от систем жизнеобеспечения.

Судебный адвокат Грант Армстронг заявил суду, что повреждения мышц и тканей у Чарли необратимы, и добавил: «Худшие опасения родителей теперь подтвердились. Лечить Чарли уже слишком поздно» (англ. яз.).

Sky News
Сын Криса Гарда и Конни Йейтс Чарли страдает от редкого заболевания, синдрома истощения митохондриальной ДНК. Он находится в лондонской клинике Great Ormond Street Holpital, врачи которой сочли, что вылечить Чарли невозможно.
У синдрома истощения митохондриальной ДНК нет никакого эффективного лечения. В одной из американских клиник удалось с помощью нуклеозидной терапии улучшить состояние ребенка со схожим заболеванием, и медицинское учреждение предложило попробовать экспериментальный метод. Родители согласились, но в лондонской клинике запретили перевозить ребенка в США, поскольку решили, что никаких шансов вылечить его не остается.
Предполагалось, что Чарли Гарда отключат от систем жизнеобеспечения в конце июня, но этого не произошло в связи с судебным процессом, который начали родители мальчика.

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