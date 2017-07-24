Родители смертельно больного ребенка в Великобритании согласились отключить его от систем жизнеобеспечения. Врачи не разрешали лечить его в США

Супруги Крис Гард и Конни Йейтс на заседании Высокого суда Лондона заявили, что отказываются продолжать участие в судебном процессе о праве направить их тяжело больного сына на экспериментальное лечение в США.

Согласно их заявлению, они пришли к выводу, что ребенку уже нельзя никак помочь. Это решение они приняли после недавних исследований состояния мозга и тела 11-месячного мальчика, которые выявили серьезные повреждения.

Ожидалось, что суд продлится не менее двух дней, и судья выслушает доводы всех сторон: как больницы, где признали состояние ребенка безнадежным, так и американского врача, который предлагал экспериментальное лечение. Теперь после отказа Гарда и Йейтс от судебного разбирательства врачи смогут отключить ребенка от систем жизнеобеспечения.