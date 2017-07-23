МИД Германии пригрозил России осложнением отношений из-за поставок турбин Siemens в Крым
Представитель МИДа Германии заявил, что из-за поставок газовых турбин Siemens в Крым отношения между ФРГ и Россией могут осложниться. Об этом он заявил газете Bild am Sonntag. Издание не указывает имя своего собеседника.
«Федеральное правительство еще раз напомнило российскому руководству о гарантиях [не поставлять турбины в Крым], и указало на то, что масштабное нарушение санкций может осложнить германо-российские отношения», — заявил представитель немецкого МИДа.
Российское предприятие заказало у Siemens четыре газовые турбины, чтобы поставить их на электростанцию в Тамани. Впоследствии выяснилось, что все турбины оказались в Крыму, куда западные компании не могут отправлять оборудование из-за санкций. Siemens подал в суд на российских партнеров из-за этого обмана. По данным немецкого издания WirtschaftsWoche, Владимир Путин лично гарантировал немцам, что турбины не окажутся в Крыму.