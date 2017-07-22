Нынешний генпрокурор США до выборов обсуждал с послом РФ политику Трампа в отношении России. Под присягой он говорил, что этого не делал

Посол России в США Сергей Кисляк и советник Дональда Трампа (ныне — генпрокурор США) сенатор Джефф Сешнс, по данным американской разведки, в 2016 году обсуждали российско-американские отношения в случае победы Трампа на президентских выборах и его позицию по вопросам, связанным с Россией. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США.

Эта информация противоречит заверениям Сешнса, что он никогда не обсуждал с представителями России — в том числе с Кисляком — вопросы, связанные с предвыборной компанией Трампа.

Одна из этих встреч произошла в апреле 2016 года, хотя до этого Сешнс подтверждал лишь, что встречался с Кисляком в июле и сентябре.

Данные были получены разведкой путем перехвата разговоров Сергея Кисляка с Москвой. The Washington Post отмечает, что отчет посла мог быть недостоверным — в частности, чтобы дезинформировать разведку. Однако собеседники газеты с постоянным доступом к разведданным о России утверждают, что Кисляк обычно точно передавал подробности своих встреч в Вашингтоне.