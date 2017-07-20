Станислава Зимовца приговорили к двум с половиной годам по «делу 26 марта»
Судья Тверского суда Москвы Елена Ермакова приговорила к двум с половиной годам колонии общего режима Станислава Зимовца. Его признали виновным в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста 26 марта в Москве, передает корреспондент «Медузы» из зала суда.
Обвинение просило для Зимовца три года колонии. Сам Зимовец не отрицал, что на акции бросал кусок кирпича, но утверждал, что не целился в сотрудника ОМОН.
По версии следствия, Зимовец на акции 26 марта в Москве попал кирпичом в подполковника Росгвардии по фамилии Котенев.
Ранее по делу о нападениях на полицейских 26 марта были осуждены Юрий Кулий и Александр Шпаков. Оба они признали вину и попросили о рассмотрении дела в особом порядке, суд назначил им 8 месяцев колонии-поселения и полтора года общего режима соответственно.