Гендиректора российского партнера Siemens по производству турбин отправили в отставку

13 июля российские СМИ со ссылкой на анонимные источники рассказали о задержании Филиппова по делу о разглашении гостайны. Отмечалось, что статуса подозреваемого или обвиняемого у Филиппова нет. По информации «Интерфакса», дело могут переквалифицировать на статью о «халатности».

Суть претензий к Филиппову или «Силовым машинам» официально не раскрывалась.

«Силовые машины» вместе с Siemens запустили в Санкт-Петербурге производство газовых турбин. По заявлениям немецкой компании, как минимум две изготовленные там турбины затем были вопреки договоренностям перевезены в Крым, что нарушает европейские санкции. В связи с этим Siemens обратилась в суд.