Гендиректора российского партнера Siemens по производству турбин отправили в отставку
Обновление. Источник «Интерфакса» также сообщил, что Филиппова могут заподозрить в халатности при обращении с секретными документами.
Гендиректор «Силовых машин» Роман Филиппов отправлен в отставку. Такое решение принял совет директоров компании, сообщается 20 июля.
Полномочия Филиппова прекращены досрочно, с ним расторгнут трудовой договор. Причина такого решения не называется. Компанию возглавит бывший технический директор Юрий Петреня.
13 июля российские СМИ со ссылкой на анонимные источники рассказали о задержании Филиппова по делу о разглашении гостайны. Отмечалось, что статуса подозреваемого или обвиняемого у Филиппова нет. По информации «Интерфакса», дело могут переквалифицировать на статью о «халатности».
Суть претензий к Филиппову или «Силовым машинам» официально не раскрывалась.
«Силовые машины» вместе с Siemens запустили в Санкт-Петербурге производство газовых турбин. По заявлениям немецкой компании, как минимум две изготовленные там турбины затем были вопреки договоренностям перевезены в Крым, что нарушает европейские санкции. В связи с этим Siemens обратилась в суд.