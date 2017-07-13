Гендиректора компании «Силовые машины» задержали по подозрению в разглашении гостайны

Гендиректор компании «Силовые машины» Роман Филиппов задержан по подозрению в разглашении гостайны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники. Ни дата, ни обстоятельства его задержания неизвестны.

«Интерфакс» сообщает об уголовном деле о разглашении гостайны, в рамках которого «проводятся мероприятия с рядом лиц, в том числе с Филипповым».

Как обратила внимание «Фонтанка», топ-менеджера задержали на фоне разбирательства по поводу поставки турбин Siemens в Крым в обход санкций. По данным издания, они произведены компанией «Сименс Технологии Газовых Турбин». Это совместное предприятие Siemens и «Силовых машин».