Гендиректора компании «Силовые машины» задержали по подозрению в разглашении гостайны

Фонтанка.ру
18:34, 13 июля 2017
Требует подтверждения

Гендиректор компании «Силовые машины» Роман Филиппов задержан по подозрению в разглашении гостайны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники. Ни дата, ни обстоятельства его задержания неизвестны.

«Интерфакс» сообщает об уголовном деле о разглашении гостайны, в рамках которого «проводятся мероприятия с рядом лиц, в том числе с Филипповым».

Как обратила внимание «Фонтанка», топ-менеджера задержали на фоне разбирательства по поводу поставки турбин Siemens в Крым в обход санкций. По данным издания, они произведены компанией «Сименс Технологии Газовых Турбин». Это совместное предприятие Siemens и «Силовых машин».

В Управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти заявили, что 13 июля комментариев по данному вопросу не будет. Пресс-служба «Силовых машин» также пока не ответила на запрос нашего издания.

Фонтанка.ру
Компания Siemens обвиняет своего партнера «Технопромэкспорт» в том, что тот закупил у нее четыре газовые турбины якобы для электростанции в Тамани, а в действительности отправил их в Крым. Поскольку поставки в Крым запрещены из-за санкций, Siemens потребовала вернуть турбины.
Компания «Силовые машины» принадлежит Алексею Мордашову. В «Силовые машины» входят Ленинградский металлический завод, «Электросила», Завод турбинных лопаток, Таганрогский Котлостроительный завод «Красный котельщик».

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