Депутат от ЛДПР предложил создать рабочую группу по смягчению 282-й статьи УК

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Василий Власов направил в комитет по государственному строительству и законодательству письмо с предложением создать рабочую группу по смягчению статьи 282 Уголовного кодекса.

В письме (есть в распоряжении «Медузы») указывается, что в текущей редакции статья, предусматривающая уголовное наказание за возбуждение ненависти или вражды, приводит к осуждению лиц, не занимающихся ни террористической, ни экстремистской деятельностью.

В качестве примера Власов привел дело блогера Руслана Соколовского, осужденного за игру в Pokemon GO в екатеринбургском Храме-на-Крови. В результате блогер попал в перечень людей, подозреваемых в терроризме и экстремизме, на его счета были наложены ограничения.

Такое же письмо Власов направил главе Росфинмониторинга.

Как рассказал депутат корреспонденту «Медузы», смягчение 282-й статьи УК обсуждалось 20 июля на совете блогеров в Госдуме. «Где-то 60 процентов времени на совете мы обсуждали 282-ю статью и блогера Соколовского», — заявил Власов. По его словам, создание рабочей группы по смягчению статьи поддержали его коллеги из КПРФ и «Единой России».