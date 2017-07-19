«Левый блок» устроил акцию у офиса Роскомнадзора в Москве

Движение «Левый блок» провело акцию у главного офиса Роскомнадзора на Китайгородском проезде в Москве. Она состоялась в день, когда Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект о регулировании работы мессенджеров.

Активисты закрыли двери здания велосипедными замками, зажгли файеры, разбросали листовки, повесили на табличку у входа «заглушку» с текстом «Ошибка 451 работает против своих создателей» и призвали всех присоединится к маршу за свободный интернет, запланированному на 23 июля.

«Левый блок» заблокировал офис Роскомнадзора Meduza

Один из лидеров «Левого блока» Владислав Рязанцев заявил в комментарии «Медузе»: «Мы считаем, что госконтроль за мессенджерами и соцсетями недопустим. Согласно статье 23 Конституции РФ, граждане России имеют право на тайну переписки. Все акции, направленные на привлечение внимания к проблеме излишнего надзора за интернетом, блокировок и цензуры мы, безусловно, поддерживаем».

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в комментарии агентству «Интерфакс» сказал, что «на деятельности ведомства и его сотрудников инцидент не отразился вообще никак». По словам Ампелонского, акция прошла до начала рабочего дня, ее участники зажгли один файер (судя по видеозапили, файеров было два), а при появлении охраны «бросились врассыпную».