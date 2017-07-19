Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Антона Носика на статью УК о возбуждении ненависти

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу на статью 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Об этом говорится в сообщении «Открытой России», поступившем в «Медузу».

Суд объяснил, что статья 282 УК конституционна, так как основной закон предусматривает ограничение права на свободу слова. Высказывания Носика, за которые его приговорили к штрафу, московский суд ранее счел общественно опасными и противоправными.

В статье Уголовного кодекса КС также не нашел неопределенности и заметил, что при формулировании уголовных норм могут быть использованы «оценочные или общепринятые понятия».

Адвокат Носика Сергей Бадамшин заявил, что КС не рассмотрел по существу ни одного довода жалобы. Координатор «Открытой России» Мария Баронова добавила, что движение все равно продолжит бороться за отмену статьи 282 УК.