истории

Москва прощается с Антоном Носиком. Фотографии

Meduza
14:11, 11 июля 2017

В Центральном доме литераторов 11 июля простились с Антоном Носиком, идеологом и основателем многих российских интернет-проектов, публицистом, благотворителем, интеллектуалом. Носик умер в ночь на 9 июля от сердечного приступа, ему был 51 год. В траурной церемонии, по оценкам ТАСС, участвовали около полутора тысяч человек. Антона Носика похоронили на Востряковском кладбище в столице.

Портреты Антона Носика в Центральном доме литераторов в Москве
Александр Уткин для «Медузы»
Александр Уткин для «Медузы»
Александр Уткин для «Медузы»
Главный раввин России Берл Лазар сказал, что сила Антона Носика была в том, что он не думал о том, что популярно или непопулярно, а делал то, что было нужно: «Я уверен, что его душа сейчас находится в том месте, где ему хорошо, и уверен, что он просит нас заниматься теми делами, которые у него были».
Александр Уткин для «Медузы»
Вдова Антона Носика Анна Писаревская; друг Носика, бизнесмен и поэт Демьян Кудрявцев
Александр Уткин для «Медузы»
Александр Уткин для «Медузы»
Справа: журналист Николай Данилов (Норвежский лесной)
Георгий Малец
Слева: ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр
Георгий Малец
Слева: главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов; справа: политик Алексей Навальный и его жена Юлия
Георгий Малец
Александр Уткин для «Медузы»
Александр Уткин для «Медузы»
Александр Уткин для «Медузы»
Александр Уткин для «Медузы»
Александр Уткин для «Медузы»
Александр Уткин для «Медузы»
Александр Уткин для «Медузы»
Александр Уткин для «Медузы»

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