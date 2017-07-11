истории
Москва прощается с Антоном Носиком. Фотографии
Meduza
14:11, 11 июля 2017
В Центральном доме литераторов 11 июля простились с Антоном Носиком, идеологом и основателем многих российских интернет-проектов, публицистом, благотворителем, интеллектуалом. Носик умер в ночь на 9 июля от сердечного приступа, ему был 51 год. В траурной церемонии, по оценкам ТАСС, участвовали около полутора тысяч человек. Антона Носика похоронили на Востряковском кладбище в столице.
Александр Уткин для «Медузы»
Справа: журналист Николай Данилов (Норвежский лесной)
Георгий Малец
Слева: ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр
Георгий Малец
Слева: главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов; справа: политик Алексей Навальный и его жена Юлия
Георгий Малец