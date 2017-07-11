Москва прощается с Антоном Носиком. Фотографии

В Центральном доме литераторов 11 июля простились с Антоном Носиком, идеологом и основателем многих российских интернет-проектов, публицистом, благотворителем, интеллектуалом. Носик умер в ночь на 9 июля от сердечного приступа, ему был 51 год. В траурной церемонии, по оценкам ТАСС, участвовали около полутора тысяч человек. Антона Носика похоронили на Востряковском кладбище в столице.