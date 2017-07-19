Госдума приняла закон о лишении гражданства террористов

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет лишать гражданства России иностранцев, осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям УК. За документ проголосовали 409 депутатов, против не выступил никто. Трансляция ведется на сайте Думы.

Закон после одобрения Советом Федерации и подписания президентом в России позволит отменять решения о приеме в гражданство для тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения.

Принятый документ также вводит присягу, которую иностранцы должны приносить, когда вступают в российское гражданство. Для украинцев процедура получения гражданства России упрощается.