Госдума приняла закон о лишении гражданства террористов

Госдума РФ
07:57, 19 июля 2017
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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет лишать гражданства России иностранцев, осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям УК. За документ проголосовали 409 депутатов, против не выступил никто. Трансляция ведется на сайте Думы.

Закон после одобрения Советом Федерации и подписания президентом в России позволит отменять решения о приеме в гражданство для тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения.

Принятый документ также вводит присягу, которую иностранцы должны приносить, когда вступают в российское гражданство. Для украинцев процедура получения гражданства России упрощается.

Законопроект о лишении гражданства был внесен в Госдуму после теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. При этом совершившего подрыв смертника Акбаржона Джалилова уже посмертно лишили гражданства за то, что он представил ложные сведения при получении паспорта.

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