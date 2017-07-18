В Мосуле задержали смертниц из России

Среди задержанных была как минимум одна несовершеннолетняя. Это 16-летняя девушка из Германии, которая в течение года числилась пропавшей без вести. Предположительно, ее завербовали по интернету. В Германии ее подозревали в подготовке терактов.

Женщины скрывались в системе тоннелей, построенных боевиками «Исламского государства». При задержании были найдены нательные взрывные устройства и оружие.

Иракские военные задержали в Мосуле группу из 20 террористок-смертниц, сообщает Deutsche Welle. Среди задержанных были гражданки пяти стран: Германии, России, Турции, Канады и Ливии.

Иракские военные 9 июля объявили об освобождении Мосула от боевиков «Исламского государства», которые удерживали крупный город на севере Ирака с 2014 года.

Именно в Мосуле в июне 2014 года лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади объявил о создании «исламского халифата» на территории северного Ирака и части Сирии, захваченной боевиками. Мосул был одним из ключевых городов для ИГ.